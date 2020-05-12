شكرا لقرائتكم خبر عن «بوجبا» يدرس البقاء فى مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «آس» الإسبانية أن الدولى الفرنسى بول بوجبا نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، يدرس اتخاذ قرار مفاجئ بشأن رحيله إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وارتبط اسم الفرنسى بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن من الممكن أن يغير خططه بشكل جذرى، بسبب تعقيد إتمام انتقاله إلى الملكى.

وقالت الصحيفة، إن انتقال بول بوجبا إلى ريال مدريد هذا الصيف يبدو أمراً معقداً، حيث لا توجد أغلبية داخل الميرنجى توافق على التعاقد مع نجم مان يونايتد، وعلى رأسهم فلورنتينو بيريز رئيس النادى عكس رغبة زين الدين زيدان الذى يأمل فى نقله إلى سانتياجو برنابيو.

يأتى هذا بالإضافة إلى سعره وراتبه الكبيرين، حيث يحصل على 17 مليون يورو سنوياً، وهو ما يعد مبلغاً صعباً فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعيشها النادى.

وواجه بوجبا بعض الصعوبات مع مانشستر يونايتيد بسبب تراجع مستواه فى بعض المباريات.

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