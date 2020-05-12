عمرو فهيم: محمد بركات حرامي كورة مالوش مثيل

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جدة - عمرو شويل اشاد عمرو فهيم مدافع الزمالك والإسماعيلي السابق بملك الحركات محمد بركات نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني ومدير الفراعنة حالياً خلال الفترة التي لعب فيها سوياً بالدراويش.
ووصف فهيم محمد بركات بـ"الحرامي" في إشارة الى قدرته الغير عادية على لعب الكرة وسرقة المدافعين والحصول على فرص تهديفية بسرعة غير عادية.
وقال عمرو فهيم خلال استضافته ببرنامج "وملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: أن محمد بركات أحد أفضل المساهمين في تاريخ الدراويش في العصر الحديث خاصة بعدما قاد الدراويش للفوز ببطولة الدوري المصري قبل الرحيل الى اتحاد جدة السعودي.
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