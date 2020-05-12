شكرا لقرائتكم مانويل جوزيه: أخطأت بالرحيل عن مصر ومرتجى يستحق رئاسة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد البرتغالى مانويل جوزيه المدرب الأسطورى لفريق الأهلى أن خالد مرتجي عضة مجلس الأهلى يستحق أن يحصل على رئاسة النادى.
أضاف جوزيه جوزيه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1 " مع الإعلامى أحمد شوبير: خالد مرتجي، شخص ناجح، ويستحق رئاسة الأهلي في يوم من الأيام".
وقال جوزيه،"ارتبط بعلاقة خاصة مع النادي الأهلي وجماهير، بعد النجاحات التي حققتها مع النادي"، مضيفا:"وافقت على تخفيض راتبي مع الأهلي، في المرة الثالثة لأن علاقتي مع النادي اهم من الاموال".
اختتم :" أخطأت بالرحيل عن مصر".
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