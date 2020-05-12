شكرا لقرائتكم عمرو فهيم: نجحت في اختبارات الزمالك وكنت مقدم حارس في الأول وفجأة بقيت مهاجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المدافع الدولي السابق عمرو فهيم بدايته مع القلعة البيضاء وكيف انضم الى قطاع الناشئين بنادي الزمالك وبداية مسيرته مع الساحرة المستديرة.

وقال عمرو فهمي: "بدأت كحارس مرمى في اختبارات الزمالك وعمري 11 عاما وتم قبولي، في أحد المرات بالتقسيمة لعبت مهاجما وكنت أسجل هدفين إلى ثلاثة في كل مرة".

وأضاف عمرو فهيم خلال استضافته ببرنامج "وملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "حتى عمر 15 كنت ألعب كمهاجم وهداف في قطاع الناشئين حتى اختارني غانم سلطان للعب في مركز الدفاع ومن هنا بدأ مشواري في هذا المركز".