شكرا لقرائتكم مانويل جوزيه: خطفت دورى 2010 من الزمالك بالعامل النفسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، كواليس قبوله تدريب الفريق الأحمر في الولاية الثالثة له موسم "2010-11"، مؤكدا أنه كان يثق في اقتناص لقب الدوري المصري من الزمالك.
أضاف جوزيه جوزيه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1 " مع الإعلامى أحمد شوبير:"عندما اقنعني خالد مرتجي بالعودة إلى الأهلي، كان الفارق مع الزمالك 11 نقطة، لكني كنت أؤمن أنني سأستطيع تحقيق الفوز بالدوري".
وأضاف: "في المباراة الثالثة تعادلنا والزمالك تعادل أيضا في نفس الجولة، وعرفت من خلال المواجهات أن الجانب النفسي كان العامل الحاسم والرئيسي، وأردت منح الثقة لكل اللاعبين".
تابع: "أنهينا الدوري في الصدارة بفارق 8 أو 9 نقاط عن الزمالك".
وتحدث جوزيه عن قبوله تدريب الأهلي: "مباراة ريال مدريد صنعت الفارق، لا تزال خالة في ذاكرتي، كنت أحب الأهلي كثيرا ووافقت على تقليص راتبي، لم أفكر في الأمور المالية لأنني وقعت في حب النادي".
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