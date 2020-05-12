شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: هاكرز من كندا اخترقوا قناتى وهددونى بخسارة انتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك ، سرقة قناته على اليوتيوب من قبل هاكرز موجود بدولة كندا، موضحا أنه تلقى رسائل تهديدات من الهكر وتم إبلاغ الجهات المعنية.

وأضاف منصور في تصريحات تلفزيونية :" الرسائل اللي جات بتقول حبايبنا باليوبتوب دمروا قناتك والسكة طويلة ولن تفوز بالانتخابات".

وتطرق رئيس الزمالك إلى الحديث عن اقتراض مصر قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا، لافتا إلى أن مصر تمر بأزمات طاحنة منذ يناير 2011.

وأضاف منصور، أن كل دول العالم تعاني اقتصاديا بسبب فيروس كورونا؛ مقدما اعتذارا لكافة الأطقم الطبية في مستشفى شربين عن تصرفات النائب إلهامي عجينة.

أيد مرتضى منصور , رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استكمال فريقه لمنافسات الدوري المصري المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

واشترط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تعلن لجنة إدارة اتحاد الكرة عن موعد عودة الدوري وتحديد جدول مباريات الزمالك كاملًا، ليسمح باستكمال فريقه للمنافسات. وتابع رئيس الزمالك قائلا : "سنلعب مبارياتنا في الدوري بشكل طبيعي إذا عادت المسابقة، لا أمانع عودة المسابقة ولكن بشروط محددة وواضحة". واستكمل تصريحاته : "يجب أن يتم الإعلان عن موعد عودة الدوري، وتحديد جدول مباريات ثابت للزمالك لكي نستطيع أن نحدد متطلبات هذه المرحلة". Advertisements وواصل رئيس الزمالك : "على اللجنة الخماسية أن تعلن القرار للاستعداد، الأهلي والزمالك يخسرون الكثير من الأموال، فما بالنا بالأندية الأخرى". وانهى حديثه : "الآن نحن دفع الرواتب ونوفي بإلتزاماتنا ولكن بدون جدوى، ولذلك يجب إعلان القرار لكي ندرس كل قراراتنا".

أيد مرتضى منصور , رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استكمال فريقه لمنافسات الدوري المصري المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

واشترط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية ، أن تعلن لجنة إدارة اتحاد الكرة عن موعد عودة الدوري وتحديد جدول مباريات الزمالك كاملًا، ليسمح باستكمال فريقه للمنافسات.

وتابع رئيس الزمالك قائلا : "سنلعب مبارياتنا في الدوري بشكل طبيعي إذا عادت المسابقة، لا أمانع عودة المسابقة ولكن بشروط محددة وواضحة".

واستكمل تصريحاته : "يجب أن يتم الإعلان عن موعد عودة الدوري، وتحديد جدول مباريات ثابت للزمالك لكي نستطيع أن نحدد متطلبات هذه المرحلة".

وواصل رئيس الزمالك : "على اللجنة الخماسية أن تعلن القرار للاستعداد، الأهلي والزمالك يخسرون الكثير من الأموال، فما بالنا بالأندية الأخرى".

وانهى حديثه : "الآن نحن دفع الرواتب ونوفي بإلتزاماتنا ولكن بدون جدوى، ولذلك يجب إعلان القرار لكي ندرس كل قراراتنا".