شكرا لقرائتكم عمرو فهيم: حصلت على ضعف عقدي مع الاسماعيلي بعد الرحيل عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدين عمرو فهيم نجم الزمالك والإسماعيلي السابق للدراويش بتقديمه واعادته للحياة من جديد عقب رحيله عن الزمالك في بداية الألفية الجديدة. وقال عمرو فهيم خلال استضافته ببرنامج "وملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "رحلت للإسماعيلي من الزمالك موسم ٢٠٠١-٢٠٠٢ كنت اعتقد حزين لرحيلي وتفاجئت بإن غير معروف للجماهير". Advertisements أضاف عمرو فيهم: "قدمت الموسم الأفضل لي مع الإسماعيلي لذلك أدين بالفضل له ولرئيسه إبراهيم عثمان الذي دعمني كثيرا حتي في مرض والدتي". وأوضح عمرو فهيم أنه حصل في الموسم الأول على 125 ألف جنيهاً أكثر من ضعف الراتب الذي كان يحصل عليه في الزمالك وقتها وهو 60 ألفاً فقط.

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