شكرا لقرائتكم عمرو فهيم: هاجموا الجوهري كتير علشان اخترني في أمم أفريقيا بوركينا فاسو على حساب ابراهيم حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشاد عمرو فهيم مدافع الزمالك السابق أن المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر محمود الجوهري تعرض لهجوم شرس بعدما اختارني ضمن الفريق المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال عمرو فهيم خلال استضافته ببرنامج "وملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية:الجوهري اختارني على حساب ابراهيم حسن ووقتها تم استبعاد هادي خشبة أيضاً من البطولة وشاركت في تحقيق البطولة القارية التي ستظل في رصيدي وتاريخي الكروي".

أضاف عمرو فهمي أن الجوهري تعرض لهجوم نظرا لشعبية ابراهيم حسن الكبيرة وقتها وأن الجوهري كان مؤمنا بقراراته ولم يكن يهتم بتلك الانتقادات.