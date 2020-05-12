شكرا لقرائتكم عمرو فهيم: أوتوفيستر استغنى عني وقالي أنت لا تصلح للعب في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عمرو فهيم مدافع الزمالك والإسماعيلي الأسبق عن الألماني أوتوفيستر المدير الفني السابق للقلعة البيضاء طالب برحيله عن صفوف القلعة البيضاء.
وأضاف عمرو فهيم خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "فوجئت برحيلي من الزمالك، أوتوفيستر طلبني قبل أحد التدريبات وقال لي ليس لك مكان معنا وأنت لا تصلح لنادي الزمالك".
وقال عمرو فهيم: "العميد حسام حسن وقف بجانبي ودخل إلى غرفة الملابس وسأل الجهاز الفني كيف تستغنوا عن عمرو فهيم؟ لكن الأمر انتهى ورحلت للإسماعيلي".
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