شكرا لقرائتكم مهاجم المصري: لو لعبت للأهلي أو الزمالك لكنت أساسيا مع المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي عن كواليس انضمامه إلى معسكر المنتخب القومي لأول مرة تحت قيادة كوبر، موضحا: أنا بطبيعتي لا أتأقلم مع أي مكان جديد أتواجد فيه بسرعة وأحتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم مع باقي اللاعبين ، ولذلك طالبني أسامة نبيه مدرب المنتخب السابق بالتقرب من زملائي في صفوف الفراعنة.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة ون تايم سبورتس 2: كنت أستحق التواجد في صفوف منتخب مصر كوني كنت هداف الدوري المصري ، ولو لعبت للأهلي والزمالك لكنت لاعبا أساسيا في صفوف المنتخب، موضحا: كنت أعاني من إصابة عندما تم استدعائي للمنتخب تحت قيادة حسام البدري، ولكن كنت أجتهد في التدريبات لرد الجميل للبدري، ولم أتخيل في يوم من الأيام أن أرتدي قميص منتخب مصر.

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أوضح جمعة أنه تنازل عن 300 ألف جنيه للمنصورة ناديه السابق من أجل تحقيق حلم الانضمام للمصري واللعب في الدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه خاض أول موسم مع المصري تحت قيادة حسام حسن كلاعب احتياطي، وكان يسجل أهدافا بعد نزوله الملعب وهو ما دفع حسام حسن للدفع به أساسيا، وكان له دورا كبيرا في تطوير أدائي داخل الملعب.

أردف: حسام حسن كان يتعصب علينا بسبب الأداء السيئ والاستهتار داخل الملعب حتى ولو كسبنا في المباريات، وفي مباراة النجوم التي فزنا فيها بنتيجة 5 / 3 تعصب علينا بشدة خاصة أن المنافس سجل في شباكنا 3 أهداف وكان قريبا من التعادل في بعض فترات المباراة، مشيدا بطارق العشري باعتباره مدرب كبير ولكنه تولى المهمة في أوقات صعبة.