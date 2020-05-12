شكرا لقرائتكم خالد مرتجى: البيانات مش حرام ورئيس الأهلى مش رخيص ليتحدث يوميا للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مجلس الادارة يصدر دائما بيانات رسمية، لأن اعضاء مجلس الادارة لا يتحدثون دائما في وسائل الاعلام.
أضاف مرتجي، خلال حواره ببرنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة "اون تايم سبورتس" :" البعض يغضب من اصدار النادي الاهلي دائما بيانات رسمية، مؤكدا نفعل ذلك لأن جميع اعضاء مجلس الادارة لا يتحدثون كثيرا من الاعلام بداية من محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي"، مضيفا :"جميع أعضاء المجلس، لديهم العديد من الملفات يسعون لانجازها، ولايشغلون انفسهم بالحديث في الإعلام".
وأضاف :"الأهلي ليس لديه رئيس نادي، يتحدث كل يوم في الإعلام، للهجوم على جميع رموز الرياضة المصرية"، مؤكدا:"رئيس الأهلي (مش بالرخص أنه يتحدث كل يوم في الإعلام)".
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