شكرا لقرائتكم مانويل جوزيه: علاقتى بالأهلى كانت أهم من جنى الأموال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يرتبط بعلاقة خاصة مع النادي الأحمر وجماهيره
أضاف جوزيه جوزيه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1 " مع الإعلامى أحمد شوبير:"ارتبط بعلاقة خاصة مع النادي الأهلي وجماهير، بعد النجاحات التي حققتها مع النادي"
تابع جوزيه :"زوجتي، تحب ايضا النادي الاهلي وجماهيره، بعد النجاحات التي حققتها مع النادي"، مشيرا:'خالد مرتجي، شخص ناجح، ويستحق رئاسة الأهلي في يوم من الأيام".
أكد جوزيه أنه وافق على تخفيض راتبي مع الأهلي، في المرة الثالثة لأن علاقته مع النادي اهم من الأموال.
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