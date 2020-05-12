شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: مسئول الزراعة أول وفاة داخل نادى الزمالك بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك انه أغلق نادى الزمالك قبل قرار إغلاق الأندية الاخري بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية وفاة مسئول الزراعة فى نادى الزمالك بفيروس كورونا وهو اول ضحايا الوباء اللعين دخل القلعة البيضاء.

Advertisements

وواصل مرتضي حديثه قائلا: "فيروس كورونا ليس وصمة عار ولكن هذا الموظف ابتلى بمرض فيروس كورونا، مضيفا مدير الشئون الإدارية بالنادى على علم بالواقعة ولم يبلغ بالأمر وأصدرت تعليمات بعدم دخول مسئول الزراعة لأنه مصاب بفيروس كورونا والبعض يخجل من الإعلان عن الإصابة بالفيروس".

وتابع مرتضى منصور قائلا : "لدى موظفون ولاعبو كرة قدامى يحصلون على معاش وهم فى المنزل، ولابد من توافر ضمانات حال اتخاذ قرار عودة الدوري".