شكرا لقرائتكم مانويل جوزيه: لا أعرف فايلر وأتمنى نجاحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض البرتغالى مانويل جوزيه المدرب الأسطورى الأسبق لفريق الأهلى الرد على مقارنته بالسويسرى رينيه فايلر المدير الفني الحالي للنادى الأحمر.
قال جوزيه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1 " مع الإعلامى أحمد شوبير:" أنا لا أعرف فايلر ولا لاعبي الأهلى في الوقت الحالي وأتمنى أن يكون مديرا فنيا ناجحا ولا أريد الرد على سؤال مقارنته بى".
وتحدث جوزيه عن علاقته بخالد مرتجى عضور مجلس إدارة النادى الأهلى قائلا :" خالد مرتجى أول إنسان قابلته في مصر منذ زمن طويل وكانت علاقتى به جيدة وساندنى في كثير من الأحيان".
أكد المدرب الأسطورى للقلعة للحمراء أن خالد مرتجى لا بد أن يكون رئيسا للنادى الأحمر في يوم من الأيام" مختتما أن قرار رحيله عن مصر كان سيئا.
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