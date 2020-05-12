شكرا لقرائتكم جمعة: إيهاب جلال استبعدني بسبب حسام حسن.. ومواجهة الزمالك أسهل من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي طريقة استبعاده من قبل ايهاب جلال المدير الفني للمصري وتدربه من فريق الناشئين، مؤكدا أنه من الصعب على اللاعب النزول للتدرب مع الناشئين، خاصة أنه كان يؤدي بشكل جيد.

تعجب خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة ون تايم سبورتس 2: من طريقة استبعاده من قبل جلال متوقعا أن يكون ذلك بسبب علاقته وارتباطه بحسام حسن والتحدث عنه بشكل جيد.

كشف أن الزمالك فاوضه في أول معسكر له مع المنتخب عن طريق وكلاء اللاعبين، وتحدث معه محمد شيحة وكيل اللاعبين وعقد جلسة معه، ومنحني الفرصة للتحدث مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، وطالبته بالتواصل مع سمير حلبية رئيس المصري لحسم الصفقة.

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أوضح أنه اخبر مسئولي أحد السعودي بإصابته قبل توقيع العقد معه، مؤكدا أن مواجهة الزمالك تكون أسهل من الأهلي في مواجهات الفريقين، مشيرا إلى أن عمرو مرعي حرمه من الانضمام لصفوف بيراميدز.

أشار إلى أن عصام سراج مدير التعاقدات السابق بالأهلي تفاوض معه للانضمام للقلعة الحمراء من قبل ولكن لم يدخل في مفاوضات مع المصري ، كاشفا أن ايهاب جلال كان يضعه في المركز الثالث بترتيب مهاجمي المصري.