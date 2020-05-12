شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغني: أرفض إستكمال الدوري بإقامة معسكرات مغلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد مجدي عبد الغني علي أن فكرة استكمال بطولة الدوري هذا الموسم مع إقامة معسكرات مغلقة لمدة 3 شهور سيكون قرار غير مقبول تماماً.

وأضاف عبد الغني في تصريحات تلفزيونية أن قرار إقامة معسكرات مغلقه لجميع الأندية لمدة 3 شهور لإستكمال الدوري سيكون غير صائب تماماً نظراً للتكلفة الكبيرة التي تتحملها الأندية خاصة مع الأزمة المالية التي تمر بها كرة القدم في الوقت الحالي .

وتابع عبد الغني قائلا أن هناك أندية تستطيع أن تدخل معسكر مغلق وهُناك أخرى لا تستطيع ويكون من غير العدل تطبيق هذه القرار على جميع الأندية .

وأكد نجم الأهلي السابق أنه على الإتحاد المصري لكرة القدم عقد جلسات مع الأندية للحديث معهم حول القرارت الهامة بخصوص إستكمال مسابقة الدوري مضيفا أن الدور الرئيسي للجنة الخماسية لإتحاد الكرة تُطمئن الأندية من خلال دفع مبالغ ماليه لسد مستحقات اللاعبين والمدربين لمساندتهم في حال إلغاء الدوري هذا المومسم .

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وواصل مجدى قائلا الكرة على مستوى العالم ستعود خلال أيام لكن بضوابط وقرارت حاسمه ولابد من وضع خطة منظمة لعودة الدوري المصري في حال موافقة الدولة المصرية على إستكمال النشاط .

وأكد مجدي عبد الغني أن جمعية اللاعبين قامت بدعم لاعبي القسم الثاني والثالث في ظل هذه الظروف التي تمر بها كرة القدم ، مؤكدا أنه قاد هذه المبادرة من أجل دعم اللاعبين خاصة مع توقف الدوري لفترة طويلة مؤكداً أنه بالتعاون مع وزارة الرياضة خلال الأيام القليلة القادمة سيتم توزيع مبلغ مليون جنيه على أنديه دوري الدرجة الثانية والثالثة للوقوف بجانب اللاعبين في ظل هذه الظروف .

واستكمل عبد الغنى قائلا أتمنى من لاعبي الدرجة الأولى إنشاء جمعيه لمساعدة زملائهم في أي ظرف تمر به كرة القدم مثلما حدث الوقت الحالي .