سالم خليفة: المدرب الوطني أفضل خيار للمنتخب الأول للكرة

يرى سالم خليفة قائد الوحدة والمنتخب الوطني السابق أن إسناد مهمة الإشراف على المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة لمدرب وطني أو إلى أحد المدربين الذين سبق لهم العمل في دوري الخليج العربي، هو القرار الأنسب، وذلك لمعرفة كل منهما لإمكانيات وقدرات اللاعبين، خاصة في ظل الظروف الحالية، مبيناً أنه يقف مع خيار إسناد المهمة لمدرب وطني، ويرشح الثلاثي، مهدي علي، عبدالعزيز العنبري، عبدالله مسفر.

قال سالم خليفة ل«الخليج الرياضي»: «المدرب الوطني هو الأفضل لقيادة منتخبنا الوطني، خلال الفترة المقبلة، ومن خلال مشاركة الأبيض في التصفيات الآسيوية لكأس العالم، اتضح أن المنتخب يحتاج إلى بناء جديد خاصة في ظل دخول عدد من العناصر الشابة الجديدة، إضافة إلى أن المستوى والنتائج لم تكن على قدر المأمول، ومهمة البناء يستطيع المدرب الوطني القيام بها بشكل أفضل من الأجنبي، وفي حال رأى المسؤولون في الاتحاد أن المنتخب قادر بعناصره الحالية على الوصول إلى نقطة بعيدة وتحقيق الطموحات، فلا مانع من إسناد قيادة الأبيض إلى مدرب أجنبي صاحب خبرات كبيرة وسبق له العمل في دوري الخليج العربي في فترة قريبة».

واقترح سالم خليفة إلغاء دوري الخليج العربي وكذلك دوري الدرجة الأولى، بدون تتويج بطل للمسابقتين، وقال: «الأزمة الصحية فرضت هذا الوضع القائم، ومحاولة استكمال الموسم ستصطدم بكثير من المعوقات، كإعداد الفرق والطقس وغيرها من الأمور الأخرى، إضافة إلى أن هذا القرار ليس فيه ظلم على أي نادٍ لأن الفرق في النقاط بين فرق المقدمة ليس كبيراً، وأيضاً الإلغاء يتيح الفرصة للتحضير بشكل جيد للموسم المقبل».

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وأشار قائد الوحدة والمنتخب الوطني السابق إلى أن أكثر بطولة عالقة بذهنه ويعتز ويفتخر بها هي الدورة السادسة من بطولة كأس الخليج التي أقيمت في أبوظبي في عام 1982، وقال: حقق منتخبنا المركز الثالث لأول مرة في بطولات كأس الخليج، وحققت لقب هداف البطولة، وشاركت مع الأبيض في 4 دورات في بطولات كأس الخليج وفي بطولة آسيا، أما مع النادي، فأعتبر أن موسم صعود فريق الوحدة من الدرجة الثانية إلى الأولى كان الأبرز في مسيرتي، مشيراً إلى أنه ساهم مع زملائه في صعود النادي إلى الدرجة الأولى وتثبيت أقدامه في دوري الدرجة الأولى والانطلاق بثقة وسط الأندية الكبيرة.

وعن الصراع بين الأجيال والذي تجدد مؤخراً، قال:المقارنة بين الجيل السابق والحالي ظالمة للطرفين، لأن الظروف مختلفة، إضافة إلى أن الجميع اجتهد وسعى لرفعة وطنه في المحافل الكروية على حسب المعطيات المتوفرة في كل زمان، وإثارة الموضوع بالطريقة التي ظهر فيها على وسائل التواصل الاجتماعي فيه كثير من الخروج عن النص والتجريح، وسبب الكثير من اللغط ما كان له داعٍٍ أبداً.