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العربي يستغني عن بكاري وابار سيدو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

استغنى نادي مصفوت عن خدمات مهاجمه الغاني روبرت غانسا، في حين قرر استمرار الفرنسي فاتري ساخي هداف الفريق، كما قرر تجديد عقود بعض اللاعبين المنتهية، وعلى رأسهم حارس المرمى المخضرم سالم عبدالله.

من جانب آخر، استغنت إدارة نادي العربي عن خدمات الثنائي الأجنبي البرازيلي ابار سيدو والإيفواري بكاري كونيه.

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