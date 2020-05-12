شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الرياضات الإلكترونية تطلق أولى بطولاتها الرمضانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، أعلنت الجمعية عن تنظيم بطولة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية الرمضانية الأولى في أربعة ألعاب (تيكن - القبضة الحديدية) و(ببجي - ساحات المعارك) و(ستريت فايتر - قتال الشوارع) و(فيفا - كرة القدم الإلكترونية) عن بُعد، بالتعاون مع شركة «أُو يو جيمينج» وشركة «ڤي سلاش» المتخصصة في تنظيم بطولات الرياضات الإلكترونية، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز نقدية للفائزين الأوائل في هذه المنافسات.
وأكد المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية أن البطولة تأتي دعماً لحملة «خلك في البيت» للتوعية بأهمية البقاء في المنزل حفاظاً على سلامتهم، وسلامة ذويهم، وضرورة اتّباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف الأمين العام للجمعية أن الرياضات الإلكترونية أصبحت الملجأ الوحيد لكافة فئات المجتمع خلال أزمة كورونا والدليل على ذلك قيام عدد من الجهات الرياضية والأندية بتنظيم عدد من البطولات الإلكترونية خلال الفترة الماضية، ما ساهم في تعزيز الاعتراف الرياضي والاجتماعي بالرياضات الإلكترونية.
وأكد الطاهر في ختام حديثه أن الهدف واحد وهو تبني المواهب، وفي الوقت ذاته المحافظة على الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية في التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري .
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