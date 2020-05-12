لاعبو ريال مدريد يستأنفون التدريبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد لاعبو نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الى التمارين أمس الإثنين، بعد توقف دام قرابة الشهرين على خلفية تعليق منافسات الدوري المحلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأجرى النادي الملكي حصته التدريبية الأولى حيث ظهر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وهو يرتدي الكمامة والقفازات، فيما عاد البلجيكي ادين هازار الى العشب الأخضر للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر بعد خضوعه لجراحة إثر إصابة في كاحله الأيمن.

وجاء في بيان للنادي: موزّعون على مجموعتين وفي عدة ملاعب، خاض لاعبو كرة القدم في ريال مديد تمارينهم الفردية الأولى مع ومن دون الكرة.

ولم يُصب أي لاعب في نادي العاصمة الإسبانية بفيروس كوفيد-19، الا أنه سيفتقد لجهود الصربي لوكا يوفيتش لتعرضه لكسر في قدمه اليمنى بعد عودته من بلاده لبدء التمارين.