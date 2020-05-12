اجتماع مثمر لإدارة الإعلام بنادي الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي بنادي الشارقة الرياضي اجتماعاً عن بعد، برئاسة طارق سعيد علاي، رئيس الإدارة بحضور جميع الأعضاء، وتم خلال الاجتماع توزيع الأدوار والمهام على الأعضاء، حيث اختير محمد علي بن حماد مشرفاً ومنسقاً إعلامياً لشركة الشارقة لكرة القدم، ومحمد عبد الرحمن الحمادي مسؤولاً لقسم التحرير وعبدالله حسن الياسي مسؤولاً لحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بكرة القدم، وعبدالله خلف الحوسني مسؤولاً لحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالألعاب الأخرى، كما تم اختيار خالد محمد أحمد مسؤولاً لقسم التصوير والتصميم.

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجهها الإدارة، ومنها آلية عمل حسابات التواصل والموقع الإلكتروني وتسخيرها لخدمة المتابعين.