شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يضم العراقي محمد مصطفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي الفجيرة مع المدافع العراقي محمد مصطفى «20 عاماً» لاعب دبا الحصن‬⁩ السابق، للعب في صفوف «الذئاب» في فئة المقيمين، اعتباراً من الموسم المقبل، وينتظر الفجيرة الذي يتذيل ترتيب دوري الخليج العربي حسم مصير الموسم الكروي، وكان النادي أعاد هيكلة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمراحل السنية للموسم الجديد مع زيادة عدد مدربي أكاديمية الفجيرة لكرة القدم لاستيعاب عدد أكبر من اللاعبين في الأكاديمية للموسم المقبل.

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