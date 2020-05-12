راشد بن حميد: دعم مواجهة «كورونا» واجب وطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس الاثنين، مبادرة جديدة ضمن سلسلة مبادراته المجتمعية في ظل الأوضاع الصحية الراهنة التي يشهدها العالم نتيجة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وتتلخص المبادرة في التعهد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الجهات المختصة؛ حفاظاً على السلامة العامة؛ وذلك من خلال التواصل برسائل نصية مع المجيب الآلي لاتحاد الكرة «سالم» عبر رقم الهاتف: 971502130259+ بواسطة تطبيق «الواتس أب»، وسيحصل كل مُشارك على شهادة تقدير بصورة فورية مقدمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم: يحرص اتحاد الكرة على دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في مواجهة جائحة «كورونا»؛ لذا سعينا بشكل دائم ومستمر للتواصل مع المجتمع والقطاع الرياضي في سبيل إيصال المعلومة التي تفيد الجميع، وتحثهم على الالتزام بالتعليمات الوقائية؛ من أجل صحتهم وصحة أحبتهم.

Advertisements

وأضاف: يسعى أيضاً اتحاد كرة القدم إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي في التواصل مع الجمهور وإعطائهم فرصة لخلق طريقة مبتكرة للتواصل مع اتحاد كرة القدم والمساهمة في التعهد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لكي نجمع أكبر عدد ممكن من المتعهدين في هذه المبادرة.

ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي جميع فئات المجتمع للمشاركة في المبادرة، والتعهد بالتقيد بالتعليمات وممارسة التدريبات الرياضية بالمنزل، واتباع طرق الوقاية السليمة، مؤكداً ثقته بقدرة الجميع على تحمل المسؤولية، وهو الأمر الذي سيساعد على تجاوز هذه الأزمة.

بدوره، قال إبراهيم سلمان الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الشؤون المجتمعية المشرفة على هذه المبادرة، إنها فرصة لإيجاد سبل متطورة وجديدة؛ لتعزيز الترابط بين اتحاد الكرة والجمهور، وأيضاً إيجاد طريقة مبتكرة للتعهد بالالتزام بمعايير الوقاية والسلامة.

وأضاف: هدفنا جمع أكبر عدد ممكن من المشاركين من منتسبي كرة القدم في أندية الدولة والجهات والمؤسسات الرياضية وأفراد المجتمع بشكل عام، مشيراً إلى أنه تم رصد جوائز للمشاركين وسيتم الإعلان عنها من خلال عملية السحب التي ستجرى بعد نهاية المبادرة.

وتابع رئيس لجنة الشؤون المجتمعية: إن اختيار اسم «سالم» للمبادرة يأتي لرغبة اتحاد كرة القدم في أن يكون جميع أفراد المجتمع بصحة وسلامة ويعيشون في نمط صحي، مشيراً إلى أن مبادرة التعهد تأتي إكمالاً لمبادرة «بطولتنا سلامتكم» التي انطلقت أواخر شهر مارس/آذار الماضي.