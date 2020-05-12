محمد المر ينوي الترشح لرئاسة اتحاد ألعاب القوى

أعلن الدكتور محمد عبدالله المر «50 سنة»، نيته الترشح لرئاسة اتحاد ألعاب القوى، خلال الانتخابات المقبلة للدورة الانتخابية 2020-2024، وسيقدم الدكتور محمد المر ملفه عن طريق نادي خورفكان، حيث كان لاعب ألعاب قوى سابقاً في النادي.

وقال المر لـ«الخليج الرياضي»: مارست اللعبة قبل الدخول في مجال العمل الشرطي، وشغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان «الخليج سابقاً» لفترة من الزمن.

وأضاف المر الذي يعمل ضابطاً في شرطة دبي، وهو حائز درجة الدكتوراه في القانون، ويتولى منصب مدير إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي: اللعبة تحتاج إلى مزيد من الدعم وتضافر الجهود للارتقاء بها نحو الأفضل، سوف أسعى لاستكمال مسيرة أم الألعاب وما تحقق خلال الفترة الماضية، أخطط للترشح من أرضية صلبة وأطمح إلى تطوير اللعبة.