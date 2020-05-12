ضوء أخضر لاستئناف الدوري الإنجليزي أول يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت

أكدت صحيفة «تليجراف» البريطانية أن حكومة بوريس جونسون، منحت الدوري الإنجليزي الضوء الأخضر، لاستئناف منافساته التي توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، وأشارت إلى أن القرار ينص على استئناف «البريميرليج» في الأول من يونيو المقبل، على أن تلعب الـ92 مباراة المتبقية في ملاعب محايدة وخلف أبواب مغلقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أصبح من المؤكد أن بطولة الدوري الإنجليزي ستقام بدون حضور جماهيري حتى يتوفر لقاح لعلاج فيروس كورونا، ما يعني أن غياب الجماهير قد يدوم لفترة أطول من الموسم الجاري وستمتد للموسم المقبل، حيث أوضح مسؤولون طبيون من قبل، أن عملية إنتاج اللقاح ربما تحتاج لأكثر من عام.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، بفارق 25 نقطة كاملة عن مُطارده مانشستر سيتي.