الشركة المالكة لمانشستر سيتي تستحوذ على لوميل البلجيكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة سيتي لكرة القدم «سيتي فوتبول جروب» الاثنين، المالكة لنادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين، الاستحواذ على نادي «لوميل أس كاي» الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية البلجيكية ليصبح بالتالي تاسع ناد مملوك من الشركة الإماراتية.

وجاء في بيان الشركة: يزيد هذا الاستثمار من التواجد العالمي للشركة واهتمامها بالأندية ومراكز التأهيل واللاعبين في قيد التطور، نادي لوميل مشهور بقوة مركزه التأهيلي والاهتمام الذي يوليه لتطوير اللاعبين الناشئين.

وأعلنت الشركة في نوفمبر الماضي أنها استحوذت على نادي مومباي سيتي الهندي. وتملك الشركة أيضاً كلاً من نيويورك سيتي الأمريكي، ملبورن أف سي الأسترالي، يوكوهاما مارينوس الياباني، جيرونا الإسباني، أتلتيكو توركي الأوروغوياني وسينشوان جينجو الصيني.

وقال الإسباني فيران سوريانو مدير الشركة كما نقل عنه البيان: تعتبر بلجيكا من أفضل البلدان الأوروبية في كرة القدم، كما يظهره نجاح المنتخب الوطني وتأهيل اللاعبين على المستوى العالمي، ومنهم من نعرفهم جيداً أمثال كيفن دي بروين وفنسان كومباني.