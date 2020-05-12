محاضرة عن الأنشطة الرياضية والتخلص من الضغط النفسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم مريم علي الزعابي مديرة مركز ستايل الرياضي ومدربة اللياقة البدنية، الخميس المقبل محاضرة رياضية بعنوان «تخلص من الضغط النفسي بالأنشطة البدنية» وسيتم بث المحاضرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتنطلق في العاشرة مساء، وستتحدث الزعابي عن دور الرياضة في تحسين الصحة النفسية.

وقالت مريم الزعابي وهي حاصلة على ماجستير العلوم الرياضية من أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام البرنامج التدريبي الرياضي «هاكثون رمضان» الذي انطلق في الأول من رمضان المبارك حقق مكاسب رياضية مميزة للمشاركين منها ارتفاع اللياقة البدنية، وأوضحت الزعابي أنه كان هنالك برنامجان رياضيان مختلفان ضم الأول 20 مشاركاً من كلا الجنسين تم من خلاله تطبيق برنامج رياضي يتناسب ونوع التغذية المتبعة لكل مشارك بإجراء تدريبات رياضية منفصلة لكل شخص منهم، وبدون تكلفة، بل باستخدام الأدوات الرياضية المتاحة في المنازل، وقالت إن البرنامج الثاني كان بعنوان «اخسر وزنك تكسب صحتك» وشارك فيه 30 مشاركاً وحقق بعد 20 يوماً من تنفيذه نسبة نجاح نحو 85% في تطوير اللياقة البدنية وتخفيف الوزن وتضمن أيضاً إقامة أنشطة رياضية تتناسب والتغذية المتاحة ووفقاً للأعمار ولكلا الجنسين، وشجعت المدربة الزعابي على مواصلة ممارسة الرياضة في المنزل للمحافظة على الصحة العامة.