تأجيل بطولة العالم للقوة البدنية للجامعات في الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد الدولي للقوة البدنية تأجيل بطولة العالم للقوة البدنية للجامعات 2020، والتي كان من المقرر أن تستضيفها جامعة الشارقة في يوليو المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم غاستون باراش رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية وفرشيد سلطاني رئيس الاتحاد الآسيوي وفيصل الغيص الزعابي رئيس لجنة القوة البدنية في الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وصلاح طاهر العامري المدير التنفيذي للبطولة مسؤول النشاط الرياضي في جامعة الشارقة، وأقيم الاجتماع «أون لاين» ولم يتم تحديد موعد جديد لإقامة البطولة.

وتقدم صلاح العامري المدير التنفيذي للجنة المنظمة للبطولة بالشكر والتقدير لمدير جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي للدعم والاهتمام خلال تحضيرات البطولة، كما شكر ماجد الجروان رئيس اللجنة العليا نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب نائب رئيس اللجنة العليا وأعضاء اللجان الفرعية والاتحاد الإماراتي الذي سخر كل إمكانياته الفنية والإدارية لنجاح الحدث والشركات التي أبدت استعدادها لرعاية البطولة، وقال إنه كان من المنتظر ترحيل البطولة إلى السنة المقبلة إلا أن الاتحاد الدولي للجامعات كان حدد أن تقام نسخة عام 2021 في ليتوانيا ونسخة عام 2022 في روسيا.

وقال إن الاتحاد الدولي اقترح إقامة البطولة في عام 2023 ولكن لم يتم اتخاذ قرار رسمي في هذا الشأن حتى الآن.

وأوضح فيصل الغيص الزعابي عضو الاتحاد أنه ووفقاً لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، فإن الاتحاد على استعداد لتقديم الدعم والتعاون مع جامعة الشارقة لتنظيم البطولات، مبيناً أن الاتحاد سيدعم تنظيم البطولة في حال اعتذار ليتوانيا أو روسيا عن النسختين المقبلتين.