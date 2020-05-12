العروبة يستغني عن الجهاز الفني ومحترفيه الأجانب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

قرر نادي العروبة تسريح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب المغربي إبراهيم بوفود، وإنهاء عقود اللاعبين الأجانب الفرنسي هاري كريستوفر نوفيللو، ومواطنه جان فيليب مندي مع تكليف لجنة العقود بالنادي بالتعاقد مع جهاز فني جديد للإشراف على تدريب الفريق في الموسم القادم، والبحث عن محترفين أجانب على مستوى عال، ويعد البرازيلي رودريغو لاعب الحصن السابق أبرز المرشحين للدفاع عن ألوان فريق العروبة في الموسم الجديد، كما شكل النادي لجنة للتفاوض مع بعض اللاعبين المواطنين الذين انتهت عقودهم بشأن التجديد والاستمرار مع الفريق مع إمكانية التعاقد مع لاعبين مواطنين ومقيمين مميزين لسد العجز في بعض المراكز.

وأكد أحمد مبارك بن عباد أمين السر العام، أن إدارة النادي بدأت مبكراً إجراءات الاستعداد للموسم الجديد وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، خاصة أن الطموحات العرباوية كبيرة خلال الموسم المرتقب في المنافسة والصعود لمصاف أندية دوري المحترفين.

يذكر أن العروبة خرج مبكراً من سباق الصعود لدوري الخليج العربي هذا الموسم مما أثار حفيظة وغضب قاعدته الجماهيرية ومحبيه التي تنتظر عودة العرباوي لمكانه الطبيعي.