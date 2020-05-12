فنية المحترفين تستعرض تحضيرات ورشة المبادرات التطويرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الإماراتية اجتماعها الدوري الثالث بتقنية الاتصال المرئي، وترأس الاجتماع حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة رئيس اللجنة، وحضره طارق علي الشبيبي عضو مجلس الإدارة نائب الرئيس، وإسماعيل راشد، وسبيت خاطر الجنيبي، وناصر عبدالله الحمادي، وسليمان حسين البلوشي وطه عزت أعضاء اللجنة، وعبدالحميد المستكي المستشار الفني لمجلس الإدارة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، ومبخوت الهاجري مقرر اللجنة الفنية.

تم خلال الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابق، والاطلاع على مستجدات تحضيرات ورشة عمل المبادرات الفنية التطويرية التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية سنوياً بهدف تطوير مسابقاتها، وستشهد النسخة الرابعة من الورشة والمقرر إقامتها «عن بعد» الأربعاء المقبل، مناقشة ستة محاور تشمل مسابقة كأس الخليج العربي، دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، اللاعب المقيم، مشاركة اللاعبين تحت السن في المسابقات، المشاركات الخارجية للأندية المحترفة ومشاركة اللاعبين من الفريق الأول في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.

وتواصل الاجتماع باعتماد مقترحات تعديلات لوائح مسابقات الموسم المقبل 2020-2021 واللوائح المنظمة لها، ورفع التوصية بشأن اعتمادها من مجلس إدارة الرابطة، حيث تحرص رابطة المحترفين الإماراتية على تحديث هذه اللوائح بشكل دوري بهدف تطويرها من مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية.

كما ناقشت اللجنة الفنية كيفية دعم الأندية في القرارات التي ستصدر من الجهات المعنية بناءً على توصيات وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».