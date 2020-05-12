الزمالك يجمد موقف ساسي وبن شرقي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض نادي الزمالك مناقشة أية أمور تخص مستقبل فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لاعبي الفريق في الوقت الحالي بعد التقارير المختلفة حول وجود عروض خارجية لهما، حيث اشترطت إدارة الكرة بالزمالك وصول عروض رسمية لدراسة الموقف كاملاً ووفقاً لمصدر مسؤول بالزمالك فالإدارة البيضاء حال تحصيلها ملايين تجديد الاشتراكات التي أعلن رئيس الزمالك عن وصولها إلى 120 مليون جنيه لن يكون هناك ما يستدعي للتفكير في تسويق أحد اللاعبين الأساسيين بالفريق وإنه سيتم الحديث مع ساسي أولاً في مسألة تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، والتأكيد على الرغبة في استمراره بالفريق وحال وجود رأي مخالف له ستتم دراسة الموقف النهائي بشأنه، أما بن شرقي فقد تم إخطاره برغبة النادي في استمراره في الموسم الجديد.