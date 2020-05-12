شكرا لقرائتكم خبر عن تارديللي ينتقد كيلليني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد أسطورة إيطاليا ماركو تارديللي تصريحات مدافع اليوفنتوس جيورجيو كيلليني على هامش كتاب سيرته «لو جيورجيو»، وقال تارديللي عبر تغريدة: «أشعر فعلاً بخيبة أمل من تعليقات جيورجيو كيلليني، كابتن اليوفنتوس واللاعب المهم في إدارة رابطة اللاعبين بالدوري الإيطالي، كلمات قاسية بحق زميلين من المفترض أن ينظرا إليه كقدوة» في إشارة للبرازيلي فيليب ميلو زميل كيلليني السابق في اليوفي ولاعب إنتر ميلان وزميله في المنتخب ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا حالياً.

وتابع تارديللي: «الإفصاح عن كره ناد آخر يخلق كراهية. تعلمنا من قادة مثل الكابتن دينو زوف وجايتانو سيريا احترام الخصم حتى في أصعب المواقف». وذلك بعد إعلان كيلليني كرهه الصريح للغريم إنتر ميلان.

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