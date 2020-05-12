فيديو.. بيسيرو: الأهلى أقوى من الزمالك.. ومحمد صلاح يعزف "مزيكا"

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أضاف بيسيرو أن المدربون البرتغاليون لديهم المقدرة على تطوير الكرة سواء فى قارة أفريقيا أو أى قارة أخرى، وهذا سر تفوقهم فى الدورى المصرى، قائلاً: "المدربين البرتغاليين لديهم نجاحات في دول كثيرة ولديهم قدرة على التأقلم في الأماكن التي يعملوا بها، والامكانيات اللي لدينا ليس في كرة القدم ولكن لدينا مهاجرين كثيرين واستكشفنا عدد كبير من دول العالم، وهناك الكثيرين من البرتغاليين يتواجدون في كل منطقة حول العالم ولدينا مرونة على تفهم الأمور في كل دولة نتواجد فيها ومعرفة ثقافة كل بلد نعمل فيها، كما أن المدربين البرتغاليين دربوا أكبر الأندية وعالبيتهم حصلوا على تأهيل جيد في البرتغال.
كما أثنى المدرب البرتغالى على أداء محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول في الفترة الأخيرة، قائلاً فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة ون تايم سبورتس 2: "صلاح ظاهرة ومعجب به وهو يقدم فن وليس كرة قدم فقط ويعزف مزيكا ولديه إمكانيات فنية عالية داخل الملعب ويستغلها بشكل صحيح، ويظهر قيمته وهو ما يؤكد أن مصر لديها إمكانيات عالية ولاعبيها مؤهلة للعب في الدوري الانجليزي".
تابع: مورينيو تحدث عن اسباب عدم الاستعانة بمحمد صلاح في تشيلسي، ولكن أرى أن هناك فترات لتطور كل لاعب واخراج كل ما لديه، وصلاح وصل إلى افضل ما لديه في الفترة الأخيرة مع ليفربول ووصل لحظة المناسبة من التألق.
توقع أن يكون هناك بعض المجازفات بشأن عودة الدوريات في عدد من الدول الأوروبية مع انتشار فيروس كورونا، وكرة القدم أكثر نشاط رياضي له جماهير حول العالم وعشق جنوني من الجماهير لكرة القدم، لا أتحدث عن مشاهدة المباريات من الاستاد فقط ولكن من المنازل أيضا.
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