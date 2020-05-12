شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيسيرو: الأهلى أقوى من الزمالك.. ومحمد صلاح يعزف "مزيكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفنى الأسبق للأهلي ومدرب منتخب فنزويلا الحالي، إنه فى حالة تلقيه عرضًا لتدريب الأهلى أو الزمالك سيميل للمارد الأحمر أكثر، قائلاً: "الأبيض فريق كبير لكن الأهلى أقوى وأكبر فى أفريقيا وأميل إليه أكثر خصوصًا إننى حزين على رحيلى".

أضاف بيسيرو أن المدربون البرتغاليون لديهم المقدرة على تطوير الكرة سواء فى قارة أفريقيا أو أى قارة أخرى، وهذا سر تفوقهم فى الدورى المصرى، قائلاً: "المدربين البرتغاليين لديهم نجاحات في دول كثيرة ولديهم قدرة على التأقلم في الأماكن التي يعملوا بها، والامكانيات اللي لدينا ليس في كرة القدم ولكن لدينا مهاجرين كثيرين واستكشفنا عدد كبير من دول العالم، وهناك الكثيرين من البرتغاليين يتواجدون في كل منطقة حول العالم ولدينا مرونة على تفهم الأمور في كل دولة نتواجد فيها ومعرفة ثقافة كل بلد نعمل فيها، كما أن المدربين البرتغاليين دربوا أكبر الأندية وعالبيتهم حصلوا على تأهيل جيد في البرتغال.

كما أثنى المدرب البرتغالى على أداء محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول في الفترة الأخيرة، قائلاً فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة ون تايم سبورتس 2: "صلاح ظاهرة ومعجب به وهو يقدم فن وليس كرة قدم فقط ويعزف مزيكا ولديه إمكانيات فنية عالية داخل الملعب ويستغلها بشكل صحيح، ويظهر قيمته وهو ما يؤكد أن مصر لديها إمكانيات عالية ولاعبيها مؤهلة للعب في الدوري الانجليزي".

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تابع: مورينيو تحدث عن اسباب عدم الاستعانة بمحمد صلاح في تشيلسي، ولكن أرى أن هناك فترات لتطور كل لاعب واخراج كل ما لديه، وصلاح وصل إلى افضل ما لديه في الفترة الأخيرة مع ليفربول ووصل لحظة المناسبة من التألق.

توقع أن يكون هناك بعض المجازفات بشأن عودة الدوريات في عدد من الدول الأوروبية مع انتشار فيروس كورونا، وكرة القدم أكثر نشاط رياضي له جماهير حول العالم وعشق جنوني من الجماهير لكرة القدم، لا أتحدث عن مشاهدة المباريات من الاستاد فقط ولكن من المنازل أيضا.