شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرغب فى التعاقد مع إسلام صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب مسئولو نادى سموحة فى التعاقد مع إسلام صالح لاعب وسط فريق إف سى مصر بداية الموسم الجديد، وينتظر مسئولو النادى السكندرى لحسم مصير الدوري لبدء التحرك في التفاوض مع إدارة نادي مصر لمعرفة موقفهم وطلباتهم المالية.

وكشف مصدر مقرب من خالد جلال، المدير الفنى الأسبق للزمالك والحالى لنادى مصر، أنه سيرشح إسلام صالح للانضمام للفريق الأبيض حال سؤاله فى تلك المسألة من قبل مسئولى القلعة البيضاء، لامتلاك اللاعب إمكانيات جيدة.

وجاء ذلك بعدما أكد إسلام صالح رغبته فى ارتداء قميص الزمالك، مؤكدًا أنه حدثت مفاوضات معه قبل شهر يناير الماضى ولكن توقفت نسبيًا فى الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الكروى خلال الفترة الجارية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا قرر خالد جلال دعمه حال سؤاله حول تلك المسألة من جانب مسؤولى القلعة البيضاء.

فيما أوضح خالد جلال أنه لم يرشح علاء عطا الظهير الأيمن لنادى مصر للانضمام إلى الزمالك فى ظل التقارير المختلفة حول المسألة التى شهدتها الساعات الماضية.

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ووضع مسئولو الزمالك بعض الاشتراطات الخاصة أمام صفقات الموسم الجديد، وذلك لترتيب كافة الأوراق قبل ضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، حيث يأتى على رأس الشروط التى وضعتها إدارة الكرة بنادى الزمالك أن يكون اختيار أى لاعب بموافقة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وكذلك إدارة النادى.

كما اشترطت إدارة الزمالك أن أى لاعب سيتم اختياره وسيقوم بالزج باسم الأهلى فى الصفقة للمزايدة فى القيمة المالية سيتم استبعاده من ترشيحات الانضمام للفريق الأبيض بصورة فورية، كما يأتى ثالث الشروط البيضاء مرتبط بمعدل الأعمار حيث يميل النادى الأبيض لضم المواهب من صغار السن وكذلك أيضًا يكون لديهم خبرات باللعب للمنتخبات الوطنية فى المراحل السنية المختلفة.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على دراسة كافة الترشيحات للوقوف على الصفقات الأنسب لتدعيم صفوف الأبيض بها خلال الموسم المقبل، وذلك خلال فترة التوقف السلبية الحالية، والتى تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.