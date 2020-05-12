شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، مرتضى منصور: "عواد" بـ 80 مليون جنيه.. وخبر عرضه على الإسماعيلى "تخاريف".

مرتضى منصور: "عواد" بـ 80 مليون جنيه.. وخبر عرضه على الإسماعيلى "تخاريف"

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن محمد عواد من أفضل حراس المرمى فى مصر، مشيرا إلى أن الحديث عن إعارته أو عرضه على الإسماعيلى أكاذيب وفبركة ليس لها وجود .

تقارير تركية: أشرف بن شرقى على أعتاب الانضمام لطرابزون سبور Advertisements زعمت تقارير صحفية تركية عن اقتراب النجم المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم نادى الزمالك، بقوة من الانضمام لصفوف فريق طرابزون سبور التركى، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب، فى موسمه الأول مع الفارس الأبيض.

كريم بامبو يدخل اهتمامات سموحة فى حال رحيله عن الزمالك

دخل كريم بامبو لاعب وسط الزمالك في اهتمامات فريق سموحة لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، في ظل اقتراب اللاعب من الرحيل عن الزمالك عقب خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طوال الموسم.