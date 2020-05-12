- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، مرتضى منصور: "عواد" بـ 80 مليون جنيه.. وخبر عرضه على الإسماعيلى "تخاريف".
مرتضى منصور: "عواد" بـ 80 مليون جنيه.. وخبر عرضه على الإسماعيلى "تخاريف"
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن محمد عواد من أفضل حراس المرمى فى مصر، مشيرا إلى أن الحديث عن إعارته أو عرضه على الإسماعيلى أكاذيب وفبركة ليس لها وجود .
تقارير تركية: أشرف بن شرقى على أعتاب الانضمام لطرابزون سبور
زعمت تقارير صحفية تركية عن اقتراب النجم المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم نادى الزمالك، بقوة من الانضمام لصفوف فريق طرابزون سبور التركى، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب، فى موسمه الأول مع الفارس الأبيض.
كريم بامبو يدخل اهتمامات سموحة فى حال رحيله عن الزمالك
دخل كريم بامبو لاعب وسط الزمالك في اهتمامات فريق سموحة لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، في ظل اقتراب اللاعب من الرحيل عن الزمالك عقب خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طوال الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.