شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: جوزيه طلب تقديمه يوم 6/1 وتعاقدنا مع فايلر بدلاً من مدرب تشيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي، طلب تنظيم مؤتمر تقديمه يوم 6/1 في فترة ولايته الثالثة، وذلك احتفالاً بتحقيقه لفوزه العريض على الزمالك في ولايته السابقة.

وكشف خالد مرتجي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير أنه كان هناك اتفاق مع مدرب تشيكي لتولي المسئولية الفنية للأهلي قبل التعاقد مع فايلر، إلا أن أشترط تفعيل التعاقد بداية من يناير ليتم صرف النظر عنه، وتم بعد ذلك التوجه لدراسة سير ذاتيه أخري وعددهم 3، قبل أن يتم الاستقرار على السويسري رينيه فايلر.

وأضاف خالد مرتجي أنه شاهد في فايلر شخصية الأهلي، مؤكداً أنه توقع أن يحقق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر بمجرد دخوله غرفة الاجتماع معه قبل التوقيع بشكل رسمي، مؤكداً أن فايلر سأل جروس مدرب الزمالك السابق قبل التوقيع، ليهنئه الأخير ويؤكد له أن الأهلي نادي كبير وسيكون سعيداً بالعمل داخل جدرانه.