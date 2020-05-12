شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حمادة صدقى: سموحة مستعد لعودة النشاط وأتمنى بقاء معارى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حمادة صدقي المدير الفني لسموحة أن الجميع ينتظر تجربة ألمانيا من حيث استكمال منافسات البوندسليجا من أجل استكمال الأنشطة الرياضية في غالبية دول العالم، باعتبار أن ألمانيا أقرب الدوريات للانطلاق من جديد.

وشدد في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة ون تايم سبورتس 2، على أن سموحة جاهز لاستكمال النشاط الرياضي، مشيرا إلى أنه يستعين بتطبيق معين لمتابعة تدريبات اللاعبين في منازلهم، كاشفا أن جميع اللاعبين يؤدون التدريبات بشكل جيد كونه يتواصل معه عبر "جروب" على تطبيق "واتس آب".

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وطالب حمادة صدقي بمنح الأندية 5 أسابيع حتى يكونوا جاهزين لفورمة المباريات واستعادة اللاعبين جزء كبير من لياقتهم البدنية، مشيدا بقرار تطبيق تغييرت في المباريات بسبب ضغط المباريات وعدم تعرض اللاعبين للإصابات، لاسيما وأن الدوري المصري يتبقى به الدور الثاني بالكامل والمنافسات المتبقية من كأس مصر.

وأوضح أن الناحية الفنية تستدعي بقاء حسام حسن في صفوف سموحة وعدم رحيله، ولكن القرر النهائي بيد مجلس الإدارة، مؤكدا أنه يرغب في بقاء ناصر ماهر معه وكل اللاعبين المعارين، بما فيهم محمد عبد المنعم وصلاح محسن وأحمد جمال وفوزي الحناوي.

وأفصح أن لاعبي سموحة حصلوا على مستحقاتهم المالية على مدار الـ48 ساعة الماضية، كاشفا أن اللاعبين تنازلوا عن جزء كبير من مستحقاتهم بالتراضي فيما بينه، كما أن الجهاز الفني رحب بالتنازل عن جزء من مستحقاتهم المالية، في ظل الظروف القاسية على الأندية، التي تصرف مبالغ كبيرة على الأندية.