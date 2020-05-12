خالد مرتجى: الشخص يولد أهلاوى بالفطرة.. والخطيب يستحق الاستمرار دورة أخرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي يستحق أن يستمر على رأس المنظومة لدورة قادمة على أقل تقدير ان لم يستمر لمدة دورتين جديدتين.
وقال خالد مرتجي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي سيف زاهر :"عشق الأهلي اتولد معي وتربيت داخل النادي وأري ان الشخص يولد بالفطرة أهلاوي وهذا الكلام ليس فض مجالس ولكنه حقيقة وواقع".
وتابع خالد مرتجي أن بداية خوضه الانتخابات كان مع كابتن حسن حمدي بعد أن نصحه والده الفريق مرتجي رئيس النادي السابق بالتوجه لحسن حمدي والاستئذان منه قبل خوض الانتخابات، وأن يترشح على قائمته فقط وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف خالد مرتجي أن مجلس الأهلي الحالي حقق 80 % من البرنامج الانتخابي الذي تم تقديمه للجمعية العمومية اثناء فترة الانتخابات سواء في ملف الكرة أو الألعاب الأخري أو الانشطة الخدمية والانشائية في النادي.
وكشف خالد مرتجي أن محمود طاهر رئيس النادي السابق حقق العديد من النجاحات وله الفضل الأول في تدشين فرع النادي بالتجمع الخامس، مؤكداً أن المجلس الحالي يملك خطة انشائية كاملة لفروع النادي الأربعة.
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