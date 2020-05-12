شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا مع أحمد الأحمر فى ملعب خماسى.. ويلقبه بـ"الأفضل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مع أحمد الأحمر نجم الزمالك والمنتخب الوطنى لكرة اليد، فى أحد ملعب كرة القدم الخماسية، وتواجد معهم محمود فتح الله وأحمد جعفر.

ونشر الفهد الأسمر صورته عبر استورى الانستجرام، مع أحمد الأحمر، معلقًا عليها: "with the best"، ما يعنى "مع الأفضل".

وكان شيكابالا، أكد أن قرار تقليص عدد الأجانب بالدوري المصرى، صعباً للغاية، مضيفًا: "القرار صعب في هذا التوقيت، فهناك أكثر من لاعب أجنبي يمثل عنصر أساسي داخل فريقه ومن الصعب تركه أو التخلي عنه الاّن".

وأوضح: "من الممكن أن يطبق هذا القرار ولكن على المدى البعيد ولكن من الصعب تطبيقه مع نهاية الموسم الحالي".

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فيما قال محمود شيكابالا، نجم الزمالك، أنه ارتدى القميص رقم 10 مع كل الفرق التي لعب بها حباً في أحمد الكاس نجم الفريق الأبيض والكرة المصرية السابق.

وأضاف: "أحمد الكاس موهبة كبيرة في الكرة المصرية لم تحصل على حقها، وإن لعب وهو في سنه هذا سيتألق ويقدم مستويات رائعة".

كما أعرب محمود شيكابالا، عن عشقه لأحمد الكاس نجم الكرة المصرية السابق، معترفا أحمد الكاس هو السبب الرئيسي في تشجيعه للزمالك.

وأتم حديثه:" الكاس كان في حتة تانية خالص، ولاعب تاريخي من الصعب تكراره، انه لاعب متكامل".