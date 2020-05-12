شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: بطولات الأهلى أكثر من برشلونة.. ويمتلك لاعبين مكانهم"أوروبا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي ومدرب منتخب فنزويلا الحالي، أن سبب رحيله عن المارد الأحمر يرجع لطموحه في تدريب فريق بورتو لكونه أحد الفرق الكبرى في البرتغال وحقق دوري الأبطال من قبل، قائلاً: "كنت متحمس لخوض التجربة مع بورتو لأنني بذلك دربت أهم 5 فرق في البرتغال، ولكن حزين لترك الأهلي في تلك الفترة وكنت أتمنى أن أساهم في تتويجه بالبطولات واستعادة البطولة الإفريقية".
أردف بسيرو أن محمود طاهر تفهم موقفي كما أن نادي بورتو دفع قيمة الشرط الجزائي في عقدي، وكان رئيس الأهلي السابق يرغب في بقائي، لافتًا إلى إنه كان يشعر بالارتياح داخل القلعة الحمراء خاصة وأن كل الإمكانيات كانت متاحة.
استطرد أن غياب الجماهير عن المدرجات بخلاف ما حدث من هجوم على الأتوبيس الخاص بالأهلي في مباراة سموحة التى خسرها الأحمر بثلاثية، من المواقف التي دفعته للفتكير في الرحيل.
موقف غريب ولم أرى في حياتي مثل هذا الموقف، ومصر من الدول التي لديها شغف كبير لكرة القدم ومن الأمور التي تحزن غيا الجماهير عن المدرجات.
واصل أن هناك أكثر من لاعب في الأهلي مميزين ولا يرغب في الحديث عن لاعبين بمفردهم ومصر بها أفضل اللاعبين المهاريين في إفريقيا، وهناك لاعبين كثيرين في الأهلي يستحقون اللعب في أي دوري أوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بيسيرو: بطولات الأهلى أكثر من برشلونة.. ويمتلك لاعبين مكانهم"أوروبا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.