شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: بطولات الأهلى أكثر من برشلونة.. ويمتلك لاعبين مكانهم"أوروبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي ومدرب منتخب فنزويلا الحالي، أن سبب رحيله عن المارد الأحمر يرجع لطموحه في تدريب فريق بورتو لكونه أحد الفرق الكبرى في البرتغال وحقق دوري الأبطال من قبل، قائلاً: "كنت متحمس لخوض التجربة مع بورتو لأنني بذلك دربت أهم 5 فرق في البرتغال، ولكن حزين لترك الأهلي في تلك الفترة وكنت أتمنى أن أساهم في تتويجه بالبطولات واستعادة البطولة الإفريقية".

وأعرب بيسيرو في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2"، شعوره بالحزن لعدم الاستمرار بالأهلي، مضيفً: "الأهلي لا يزال في قلبي لأنه نادي كبير ولديه بطولات كثيرة أكثر من برشلونة الإسباني، وكنت أتمنى أن أكمل الموسمن لأنني كنت مع لاعبين كبار يحبون طريقتي في التدريب واللعب، وكنا نعمل على تحسين أداء الفريق، الذي كان يلعب بطريقة جيدة معي".

أردف بسيرو أن محمود طاهر تفهم موقفي كما أن نادي بورتو دفع قيمة الشرط الجزائي في عقدي، وكان رئيس الأهلي السابق يرغب في بقائي، لافتًا إلى إنه كان يشعر بالارتياح داخل القلعة الحمراء خاصة وأن كل الإمكانيات كانت متاحة.

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استطرد أن غياب الجماهير عن المدرجات بخلاف ما حدث من هجوم على الأتوبيس الخاص بالأهلي في مباراة سموحة التى خسرها الأحمر بثلاثية، من المواقف التي دفعته للفتكير في الرحيل.

موقف غريب ولم أرى في حياتي مثل هذا الموقف، ومصر من الدول التي لديها شغف كبير لكرة القدم ومن الأمور التي تحزن غيا الجماهير عن المدرجات.

واصل أن هناك أكثر من لاعب في الأهلي مميزين ولا يرغب في الحديث عن لاعبين بمفردهم ومصر بها أفضل اللاعبين المهاريين في إفريقيا، وهناك لاعبين كثيرين في الأهلي يستحقون اللعب في أي دوري أوروبي.