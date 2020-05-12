7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020 فى مقدمتها ، الأهلى يرفض وضع شرط جزائى فى عقد شراء طاهر محمد طاهر فيفا يوافق على تشكيل اتحاد الكرة من 9 أعضاء بينهم امرأة وأحدة وافقت سارة ساليمون، مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم، على تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد من 9 أعضاء بينهم امرأة وأحدة، وتراجعت عن موقفها السابق بضرورة وجود امرأتين على الأقل. مرتضى منصور: "عواد" بـ 80 مليون جنيه.. وخبر عرضه على الإسماعيلى "تخاريف" أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن محمد عواد من أفضل حراس المرمى فى مصر، مشيرا إلى أن الحديث عن إعارته أو عرضه على الإسماعيلى أكإذيب وفبركة ليس لها وجود . فيفا يوافق على استمرار بند الـ8 سنوات.. ويترك آلية التطبيق للجمعية العمومية انتهى منذ قليل الاجتماع الذى عقد بين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وسارة ساليمون مسئولة ألفيفا، لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى التى يتم إعدادها حاليا. الأهلى يرفض وضع شرط جزائى فى عقد شراء طاهر محمد طاهر رفض مسئولو النادى الأهلى، شرط الشركة المسئولة عن تسويق طاهر محمد طاهر مهاجم المقأولون العرب، والخاص بوضع شرط جزائى فى عقد اللاعب. Advertisements مهاجم النجم الساحلى على رادار الأهلي كشفت تقارير صحفية تونسية عن اهتمام مسئولى الأهلى للتعاقد مع مهاجم النجم الساحلى التونسى خلال فترة الآنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم خط هجومه فى الموسم الجديد. كريم بامبو يدخل اهتمامات سموحة فى حال رحيله عن الزمالك دخل كريم بامبو لاعب وسط الزمالك فى اهتمامات فريق سموحة لضمه فى الآنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف ألفريق، فى ظل اقتراب اللاعب من الرحيل عن الزمالك عقب خروجه من حسابات ألفرنسى باتريس كارتيرون المدير ألفنى للفريق طوال الموسم. لجنة التخطيط بالأهلى تُناقش تطوير قطاع الناشئين والأكاديميات تُناقش لجنة التخطيط بالأهلى عدداً من الملفات الهامة تخص قطاع كرة القدم، بعد الاجتماعات التى عقدتها اللجنة مع عدد من مسئولى النادى بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادى والملكف من قبل مجلس الإدارة بتولى ملف كرة القدم.

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