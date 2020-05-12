اخبار الرياضه

7 اخبار رياضية لا تفوتك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020 فى مقدمتها ،  الأهلى يرفض وضع شرط جزائى فى عقد شراء طاهر محمد طاهر

فيفا يوافق على تشكيل اتحاد الكرة من 9 أعضاء بينهم امرأة وأحدة

وافقت سارة ساليمون، مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم، على تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد من 9 أعضاء بينهم امرأة وأحدة، وتراجعت عن موقفها السابق بضرورة وجود امرأتين على الأقل.

فيفا يوافق على تشكيل اتحاد الكرة من 9 أعضاء بينهم امرأة وأحدة

مرتضى منصور: "عواد" بـ 80 مليون جنيه.. وخبر عرضه على الإسماعيلى "تخاريف"

 أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن محمد عواد من أفضل حراس المرمى فى مصر، مشيرا إلى أن الحديث عن إعارته أو عرضه على الإسماعيلى أكإذيب وفبركة ليس لها وجود .

مرتضى منصور:

 

فيفا يوافق على استمرار بند الـ8 سنوات.. ويترك آلية التطبيق للجمعية العمومية

انتهى منذ قليل الاجتماع الذى عقد بين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وسارة ساليمون مسئولة ألفيفا، لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى التى يتم إعدادها حاليا.

 

فيفا يوافق على استمرار بند الـ8 سنوات.. ويترك آلية التطبيق للجمعية العمومية

 

الأهلى يرفض وضع شرط جزائى فى عقد شراء طاهر محمد طاهر

رفض مسئولو النادى الأهلى، شرط الشركة المسئولة عن تسويق طاهر محمد طاهر مهاجم المقأولون العرب، والخاص بوضع شرط جزائى فى عقد اللاعب. 

Advertisements

 

الأهلى يرفض وضع شرط جزائى فى عقد شراء طاهر محمد طاهر

 

 

مهاجم النجم الساحلى على رادار الأهلي

كشفت تقارير صحفية تونسية عن اهتمام مسئولى الأهلى للتعاقد مع مهاجم النجم الساحلى التونسى خلال فترة الآنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم خط هجومه فى الموسم الجديد.

مهاجم النجم الساحلى على رادار الأهلي

كريم بامبو يدخل اهتمامات سموحة فى حال رحيله عن الزمالك

دخل كريم بامبو لاعب وسط الزمالك فى اهتمامات فريق سموحة لضمه فى الآنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف ألفريق، فى ظل اقتراب اللاعب من الرحيل عن الزمالك عقب خروجه من حسابات ألفرنسى باتريس كارتيرون المدير ألفنى للفريق طوال الموسم.

كريم بامبو يدخل اهتمامات سموحة فى حال رحيله عن الزمالك

 

لجنة التخطيط بالأهلى تُناقش تطوير قطاع الناشئين والأكاديميات

تُناقش لجنة التخطيط بالأهلى عدداً من الملفات الهامة تخص قطاع كرة القدم، بعد الاجتماعات التى عقدتها اللجنة مع عدد من مسئولى النادى بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادى والملكف من قبل مجلس الإدارة بتولى ملف كرة القدم.

لجنة التخطيط بالأهلى تُناقش تطوير قطاع الناشئين والأكاديميات

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 اخبار رياضية لا تفوتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا