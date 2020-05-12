شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" موسم الصراحة اللا متناهية لنجوم الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثمرت فترة توقف النشاط الرياضي لظروف تفشي فيروس كورونا وتعليق المسابقات في غالبية دول العالم، عن العديد من المفاجآت والأسرار، بسب التصريحات الغريبة التي أطقلها عدد من نجوم الكرة، عن مواقف مرت عليهم خلال مسيرتهم الكروية، أو آرائهم في بعض الأحداث، أو أسرار مدوية حدثت إبان تواجدهم في الملعب.

وأحدثت التصريحات التي أطقلها نجوم الكرة في فترة الحجر الصحي لظروف انتشار فيروس كورونا،ردود فعل صادمة في الوسط الياضي، خاصة التي ترتبط بنتائج المباريات أو سلوكيات اللاعبين داخل الملعب وخارجه، أو المشاكل التي صاحب بعض المدربين مع لاعبيهم.



وعرض أسامة نبيه لاعب الزمالك ومدرب المنتخب السابق زيارة نادي غزل المحلة والتقدم باعتذار رسمي، بعد الأزمة التي نشبت بينهما خلال الساعات الماضية عقب إعلان أسامة نبيه أنه رفض التسجيل في الأبيض عندما كان معاراً من صفوفه لغزل المحلة.

ويعقد مجلس غزل المحلة اجتماع هام اليوم قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بقبول الصلح، أو اتخاذ قرار بإرسال شكوى لاتحاد الكرة تشهد المطالبة برد جميع المبالغ التي حصل عليها أسامة نبيه خلال فترة لعبه لغزل المحلة كما سيتم المطالبة بتعويض مالي كبير.

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ويتبنى الإعلامي سيف زاهر مبادرة الصلح بين الطرفين بعد إجرائه اتصالات بأعضاء مجلس إدارة المحلة لتصفية الأجواء والتأكيد تعلى احترام الجميع لمنظومة غزل المحلة.

من جانبه أكد أسامة نبيه أن الأمر كان مجرد دعابة ، معلقاً: "أعتذر إذا كنت أسأت التقدير وأكرر اعتذاري لمنظومة غزل المحلة بالكامل والذي سعدت باللعب معه"، وأضاف أسامة نبيه أن هناك العديد من المداعبات التي تحدث داخل الملعب، مؤكداً أن الزمالك ليس طرفاً من قريب أو بعيد في الأزمة، فى المقابل، أصدر مسئولو نادى غزل المحلة بياناً رسمياً يعلن فيه شكوى أسامة نبيه، لاعب المحلة السابق، بعد إعلانه رفض إحراز أهداف فى مرمى فريقه الأسبق الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما بكأس مصر.

وكان أسامة نبيه، قد قال فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت: "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وأتيحت لى فرصة للتسجيل فى مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعدها حتى لا أسجل فى شباك الفريق الأبيض".