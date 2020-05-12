شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتواصل مع دودو الجباس لمتابعة برنامج التدريبات فى بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، على التواصل الدائم مع جميع اللاعبين لمتابعة البرنامج التدريبى الذين يقومون بتنفيذه خلال تواجده فى المنزل، نظرًا لتوقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى بسبب تفشى فيرس كورونا.

كما يتواصل الجهاز الفنى لبيراميدز مع دودو الجباس مهاجم الفريق المتواجد حاليًا فى بلجيكا، من أجل متابعة برنامجه التدريبى الذى يقوم بتنفيذه فى أحد صالة الجيم للتأكد من سير اللاعب على البرنامج المحدد.

وجدد الجهاز الإدارى بنادى بيراميدز، توصياته للاعبى الفريق الأول، بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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وأبلغ الجهاز الإداري، اللاعبين، بتوخى الحذر خلال الإجازة التى حصلوا عليها حتى نهاية الشهر الجاري، تماشيا مع توقف بطولة الدوري، وفقا للإجراءات التى اتخذتها الدولة منعا لانتشار فيروس كورونا.

وطالب الجهاز الإداري، اللاعبين، بالبقاء فى منازلهم والابتعاد عن أى تجمعات أو الزيارات خلال الفترة الحالية، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لنادي بيراميدز، قاد الفريق فى 8 مباريات بالدوري، حقق 5 انتصارات، وتعادل فى مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، سجل اللاعبون 11 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 32 نقطة، كما قادهم إلى نصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخهم.