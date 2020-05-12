شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير : الأندية وافقت على مقترح منح الدورى للأهلى حال الإلغاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن هناك مُقترح مُقدم من عدد من الأندية بألغاء مسابقة الدوري العام هذا الموسم، مع منح الدوري للأهلي، خاصة وأن الفريق للأحمر متقدم بفارق كبير من النقاط قبل توقف المسابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكشف شوبير أن معظم الأندية وافقت على هذا المقترح، في الوقت الذي هناك مقترح أخر باستكمال الدوري بداية من شهر أغسطس على أن ينتهي في شهر أكتوبر، ويبدأ الدوري الجديد بعد نهاية الموسم الجاري بأسبوعين فقط.

وقال شوبير خلال برنامجه ملعب أون تايم المذاع على قناة أون تايم سبورت :"في حالة الغاء الدوري سيتم لعب بطولة الكأس ولكن سيتم الغاء الهبوط، كما سيتم الغاء دوري المحترفين على مستوى دوري الدرجة الثانية، الذي كان مقرر أن يبدأ بداية من الموسم المقبل"

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