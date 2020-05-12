اتحاد الكرة ينعى مدرب حراس مرمى بالقسم الثالث بعد وفاته متأثرًا بفيرس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر اتحاد الكرة، نعي لوفاة محمد عبده مدرب حراس مرمى فريق نادي بدر المشارك بدورى القسم الثالث متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليسجل أول حالة وفاة بالوسط الرياضي المصري. وأصيب مدرب حراس مرمى بدر الذى يبلغ من العمر 59 عامًا بفيروس كورونا منذ عشرة أيام قبل أن تتدهور صحته ويدخل العزل الصحي. وكان محمد عبده لاعبًا فى مركز شباب إيتاي البارود، وعمل مدربًا فى قطاع الناشئين ثم الفريق الأول، ثم عمل لفترة فى أحد الأندية السعودية، قبل أن يتولى مهمة تدريب حراس فريق نادي بدر. Advertisements وقام أهالي قرية اتحاد الكرة مدرب حراس مرمى بدر تشيع جنازته قبل صلاة المغرب وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب الشرطة والطب الوقائي.

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