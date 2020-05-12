أخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الاثنين 11 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يرفض وضع شرط جزائى فى عقد شراء طاهر محمد طاهر الأهلى يرفض وضع شرط جزائى فى عقد شراء طاهر محمد طاهر رفض مسئولو النادي الأهلى، شرط الشركة المسئولة عن تسويق طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، والخاص بوضع شرط جزائي في عقد اللاعب. Advertisements

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