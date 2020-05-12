محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الاثنين 11 مايو 2020.
مهاجم المصري يروي قصة عمله كسائق "توك توك" قبل الانتقال للممتاز
جوزيه: خطفنا الدوري من الزمالك بالجانب النفسي.. ومرتجي: طلب تنظيم مؤتمره يوم 6-1
مرتجي: محمود الخطيب يستحق أن يستمر رئيسا للأهلي
مرتضى منصور: نوافق على استكمال الدوري.. ولكن لدينا شروط
وفاة مدرب مصري متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا
بيسيرو يصف محمد صلاح بـ"الظاهرة"
إيطاليا توافق على استئناف التدريبات الأسبوع المقبل
مصدر يكشف لمصراوي خلافات في اتحاد الكرة مع "فيفا" على اللائحة
تركي آل الشيخ يتوقع انخفاض 50% لرواتب وتعاقدات اللاعبين
محمود فتح الله: أحمد فتحي إضافة لبيراميدز بسبب خبراته
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الاثنين..وفاة مدرب مصري بسبب كورونا.. ومرتضى يوضح موقفه من استكمال الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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