الأهلي: استئناف الدوري أو التتويج باللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، تمسك النادي باستئناف بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري في ظل إيقاف المسابقة لتفشي فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة تتويج الفريق باللقب حال إلغاء الموسم.

وقال مرتجي، في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "الأهلي متمسك بعودة الدوري مثلما يحدث في أوروبا رغم أن الضرر أكبر بكثير من مصر، كما أن النشاط سيعود في المغرب وتونس، يجب أن نتعايش مع الوضع".

وأضاف: "أتعجب من اتجاه البعض لاستئناف بطولة كأس مصر فقط، يجب استئناف الدوري أيضا لأنه ملك للأندية المتأثرة اقتصاديا بالأزمة، عكس مسابقة كأس مصر التي تعتبر ملك للاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع: "إذا قررت الدولة عدم عودة النشاط، سيكون من حق الأهلي التتويج بالدوري في حالة إلغاء الموسم لأننا نتصدر الجدول بفارق كبير عن المنافسين، وهو ما حدث في الدوري الفرنسي حيث تم منح اللقب للمتصدر باريس سان جيرمان".

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وأكمل: "كان بيان النادي بشأن استئناف النشاط واضح وصريح، مجلس الأهلي ليس من هواة الحديث يوميا في وسائل الإعلام، إدارة الأهلي منضبطة".

وواصل: "هناك منظومة واضحة في الأهلي، مدير الكرة يتحدث عن ملفات الكرة ورؤيته، المدير الفني يتحدث عن الأمور الفنية، ونحت كمجلس إدارة نوضح رؤيتنا بالبيانات الرسمية وليس بالأحدايث والمداخلات التلفزيونية".

وأتم خالد مرتجي قائلا: "من يتواجد على مقعد مجلس إدارة الأهلي ليس بالرخص الذي يجعله يخرج ليتحدث مساء كل يوم ويهاجم الجميع (عمال على بطال)".

يذكر أن الأهلي يتربع على صدارة الدوري برصيد 49 نقطة بعد خوض 17 مباراة، ويبتعد بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة من 18 لقاء، ويأتي الزمالك خلف بيراميدز في المركز الرابع بـ31 نقطة من 16 مباراة.