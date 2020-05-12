مهاجم المصري يروي قصة عمله كسائق "توك توك" قبل الانتقال للممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد احمد جمعة، مهاجم المصري البورسعييدي، أن تواجده في الدوري الممتاز سبقها العديد من المحطات المؤثرة والهامة في مشواره في كرة القدم.

وقال جمعة في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس، إن بدايته مع كرة القدم كانت خلال مشاركته في الدورات الرمضانية ببلدته ليختاره أحد الكشافين وقتها ليلعب في أحد مراكز الشباب، قبل الانتقال بعد ذلك لفريق الرجاء أحد أندية الدرجة الثانية.

وأضاف، أن في فترة الناشئين استغل وقت فراغه بجوار التدريب في العمل كسائق" توك توك" وكان يبلغ من العمر وقتها 17 عاما حتى أتم عامه العشرين.

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وأوضح، أنه عمله لـ 3 سنوات كسائق "توك توك" كان يملكه والده، لان تلك الفترة لم يكن يتقاضي الكثير من النقود، لافتا أنه حين انتقل إلى الرجاء حصل على 20 ألف جنيه فقط في الموسم الواحد .

وأشار إلى أنه حين كان يلعب في صفوف المنصورة أحد أندية الدرجة الثانية كان يحلم باللعب في الدوري الممتاز، لذلك عين وصله عرض من المصري وافق على الفور وقرر التنازل عن مستحقاته لاتمام التعاقد.

وأتم جمعة تصريحاته:" تنازلت عن 100 الف جنيه كمستحقات لي عند نادي المنصورة بالإضافة لدفع 200 الف جنيه أخرى للنادي للسماح لي للانتقال إلى المصري البورسعيدي، لتحقيق حلم اللعب في الدوري الممتاز.