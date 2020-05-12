فهيم: الإسماعيلي أعادني للحياة.. وإبراهيم سعيد لا مثيل له

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال عمرو فهيم نجم الزمالك والإسماعيلي السابق إنه يدين للنادي الأصفر بتقديمه مرة أخرى واعادته للحياة من جديد.

وأضاف عمرو فهيم خلال تصريحات لقناة الزمالك "رحلت للإسماعيلي من الزمالك موسم ٢٠٠١-٢٠٠٢ كنت اعتقد حزين لرحيلي وتفاجئت بإن غير معروف للجماهير".

وتابع فيهم "قدمت الموسم الأفضل لي مع الإسماعيلي أدين بالفضل له ولرئيسه إبراهيم عثمان الذي دعمني كثيرا حتي في مرض والدتي".

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واختار عمرو فهيم إبراهيم سعيد المدافع الأفضل الذي شاهده وقال " إبراهيم ليس له مثيل لو خاض فترة اعداد حاليا ٦ أشهر يمكنه اللعب حاليا"

وأكمل " مدحت عبد الهادي هو مثلي الأهلي كنت أسعى للوصول لمستواه أما عبد الظاهر السقا فهو القائد الذي تعلمت منه وأنا في الـ ٣٥ من عمري ونحن نلعب في إنبي".

وحول المدرب الأفضل الذي تدرب تحت قيادته رد فهيم " البلغاري مالدينوف مدرب إنبي السابق الذي تدربت تحت قيادته وتعملت من مدرسته المختلفة بأن صاحب الـ ٣٥ طريقه للمشاركة هو التدريب الذي يفوق اللاعبين الشباب".

وأنهي "في الاسماعيلية عدت للحياة هذه الفترة لا أنساها هناك المحافظة بالكامل رجالا وشيوخا ونساءا يفهمون في كرة القدم ".