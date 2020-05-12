فهيم: الإسماعيلي أعادني للحياة.. وإبراهيم سعيد لا مثيل له

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قال عمرو فهيم نجم الزمالك والإسماعيلي السابق إنه يدين للنادي الأصفر بتقديمه مرة أخرى واعادته للحياة من جديد.
وأضاف عمرو فهيم خلال تصريحات لقناة الزمالك "رحلت للإسماعيلي من الزمالك موسم ٢٠٠١-٢٠٠٢ كنت اعتقد حزين لرحيلي وتفاجئت بإن غير معروف للجماهير".
وتابع فيهم "قدمت الموسم الأفضل لي مع الإسماعيلي أدين بالفضل له ولرئيسه إبراهيم عثمان الذي دعمني كثيرا حتي في مرض والدتي".
واختار عمرو فهيم إبراهيم سعيد المدافع الأفضل الذي شاهده وقال " إبراهيم ليس له مثيل لو خاض فترة اعداد حاليا ٦ أشهر يمكنه اللعب حاليا"
وأكمل " مدحت عبد الهادي هو مثلي الأهلي كنت أسعى للوصول لمستواه أما عبد الظاهر السقا فهو القائد الذي تعلمت منه وأنا في الـ ٣٥ من عمري ونحن نلعب في إنبي".
وحول المدرب الأفضل الذي تدرب تحت قيادته رد فهيم " البلغاري مالدينوف مدرب إنبي السابق الذي تدربت تحت قيادته وتعملت من مدرسته المختلفة بأن صاحب الـ ٣٥ طريقه للمشاركة هو التدريب الذي يفوق اللاعبين الشباب".
وأنهي "في الاسماعيلية عدت للحياة هذه الفترة لا أنساها هناك المحافظة بالكامل رجالا وشيوخا ونساءا يفهمون في كرة القدم ".
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